Махачкалинцы отправили в ворота противника 2 безответных мяча. Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.
Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком»
- Автор Дарья
- 07 мая, 2023. Воскресенье 02:51
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в матче с «Нефтехимиком» в игре 30-го тура Первой лиги.
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