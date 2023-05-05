Его противником станет французский представитель Сохе Боуафиа.
Стоит напомнить, что Гаджимагомедов уже получал звание чемпиона мира в 2019 году в Екатеринбурге.
Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов проведет 5 мая первый бой на проходящем чемпионате мира в Ташкенте.
Его противником станет французский представитель Сохе Боуафиа.
Стоит напомнить, что Гаджимагомедов уже получал звание чемпиона мира в 2019 году в Екатеринбурге.
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