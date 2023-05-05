ЗАМАНА - Дагестанец Муслим Гаджимагомедов стартует на чемпионате мира по боксу

Дагестанец Муслим Гаджимагомедов стартует на чемпионате мира по боксу

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05 мая, 2023. Пятница 14:28
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Дагестанец Муслим Гаджимагомедов стартует на чемпионате мира по боксу

Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов проведет 5 мая первый бой на проходящем чемпионате мира в Ташкенте.

Дагестанец Муслим Гаджимагомедов стартует на чемпионате мира по боксу

Его противником станет французский представитель Сохе Боуафиа.

Стоит напомнить, что Гаджимагомедов уже получал звание чемпиона мира в 2019 году в Екатеринбурге.

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