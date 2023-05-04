Махачкалинская команда «Легион» поедет в гости к ставропольскому «Динамо»

Махачкалинский клуб «Легион» сыграет в гостевом матче со ставропольским «Динамо» в игре 27-го тура Второй лиги.

Игра пройдет 7 мая в Ставрополе на стадионе «Динамо». Старт матча – в 14:00 ч.

Махачкалинцы имеют на своем счету 14 очков и находятся на 5-м месте, ставропольское «Динамо» имеет 18 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.