ЗАМАНА - Махачкалинская команда «Легион» поедет в гости к ставропольскому «Динамо»

Махачкалинская команда «Легион» поедет в гости к ставропольскому «Динамо»

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04 мая, 2023. Четверг 15:28
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Махачкалинская команда «Легион» поедет в гости к ставропольскому «Динамо»

Махачкалинский клуб «Легион» сыграет в гостевом матче со ставропольским «Динамо» в игре 27-го тура Второй лиги.

Махачкалинская команда «Легион» поедет в гости к ставропольскому «Динамо»

Игра пройдет 7 мая в Ставрополе на стадионе «Динамо». Старт матча – в 14:00 ч.

Махачкалинцы имеют на своем счету 14 очков и находятся на 5-м месте, ставропольское «Динамо» имеет 18 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.

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