Соревнования прошли среди юношей 17-18 лет. Дагестанец Расул Магомедов выиграл серебро в весовой категории до 54 кг.
В борьбе за золотую медаль он уступил представителю Грузии Гору Айвазяну.
Дагестанский спортсмен Расул Магомедов выиграл второе место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, которое прошло в Ереване, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования прошли среди юношей 17-18 лет. Дагестанец Расул Магомедов выиграл серебро в весовой категории до 54 кг.
В борьбе за золотую медаль он уступил представителю Грузии Гору Айвазяну.
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