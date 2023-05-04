ЗАМАНА - Ислам Махачев планирует провести бой осенью

Ислам Махачев планирует провести бой осенью

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04 мая, 2023. Четверг 08:10
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Ислам Махачев планирует провести бой осенью

Знаменитый спортсмен Ислам Махачев планирует провести следующее сражение 21 октября в Абу-Даби. Об этом дагестанец рассказал в рамках Кавказской инвестиционной выставки-2023, которая проходит в эти дни в городе МинВоды.

Ислам Махачев планирует провести бой осенью

«Никаких подписанных договоров нет. 21 октября в Абу‑Даби пройдет турнир, скорее всего, я буду там», – рассказал Ислам.

Известному дагестанцу сейчас 31 год. За время выступления в ММА он провел 25 сражений, потерпев лишь одну неудачу.

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