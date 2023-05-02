ЗАМАНА - Дагестанская спортсменка Дарья Кононенко выиграла два золота на турнире по бадминтону в Ростове-на-Дону

Дагестанская спортсменка Дарья Кононенко выиграла два золота на турнире по бадминтону в Ростове-на-Дону

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02 мая, 2023. Вторник 13:45
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Дагестанская спортсменка Дарья Кононенко выиграла два золота на турнире по бадминтону в Ростове-на-Дону

Спортсменка Дарья Кононенко с успехом показала себя на соревнованиях по бадминтону всероссийской серии Гран-при «Ростов-Дон 2023».

Дагестанская спортсменка Дарья Кононенко выиграла два золота на турнире по бадминтону в Ростове-на-Дону

В турнире участвовало 118 спортсменов из 10 российских субъектов.  Бадминтонистка дагестанской сборной Дарья Кононенко продемонстрировала лучшие результаты в женской одиночной и парной категориях, выиграв две золотые медали.  Также ученица тренера Анатолия Ярцева выиграла 3 место в смешанной парной категории.

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