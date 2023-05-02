Дагестанцев на соревнованиях представляли 30 спортсменов. Борцы из Дагестана победили в 7 весовых категориях, ими стали следующие спортсмены: Магомедрасул Магомедов (41 кг), Рамазан Амиралиев (51 кг), Ахмад Мусахаджиев (55 кг), Арслан Мирзаев (65 кг), Магомедрасул Гаджимурадов (71 кг), Магомед Идрисов (80 кг) и Саид Газиев (92 кг). Серебро взяли Джамал Исаев (48 кг), Касум Ибрагимов (55 кг) и Имам Индербиев (60 кг). Владельцами бронзовых медалей стали Хабиб Алиев (41 кг), Рустам Алиев (45 кг), Билял Джамалудинов (48 кг), Ахмад Дадаев (55 кг), Джамалудин Кадилов (60 кг), Рахман Малахмедов (110 кг).
Дагестанские борцы выиграли 16 медалей на турнире в Казахстане
- Автор Дарья
- 02 мая, 2023. Вторник 11:47
Владельцами 16 медалей стали борцы вольного стиля из Дагестана, которые участвовали в международных юношеских соревнованиях в Казахстане, информирует пресс-служба Минспорта региона.
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