ЗАМАНА - Дагестанские борцы выиграли 16 медалей на турнире в Казахстане

Дагестанские борцы выиграли 16 медалей на турнире в Казахстане

Автор
02 мая, 2023. Вторник 11:47
|||
Дагестанские борцы выиграли 16 медалей на турнире в Казахстане

Владельцами 16 медалей стали борцы вольного стиля из Дагестана, которые участвовали в международных юношеских соревнованиях в Казахстане, информирует пресс-служба Минспорта региона. 

Дагестанские борцы выиграли 16 медалей на турнире в Казахстане

Дагестанцев на соревнованиях представляли 30 спортсменов. Борцы из Дагестана победили в 7 весовых категориях, ими стали следующие спортсмены: Магомедрасул Магомедов (41 кг), Рамазан Амиралиев (51 кг), Ахмад Мусахаджиев (55 кг), Арслан Мирзаев (65 кг), Магомедрасул Гаджимурадов (71 кг), Магомед Идрисов (80 кг) и Саид Газиев (92 кг). Серебро взяли Джамал Исаев (48 кг), Касум Ибрагимов (55 кг) и Имам Индербиев (60 кг). Владельцами бронзовых медалей стали Хабиб Алиев (41 кг), Рустам Алиев (45 кг), Билял Джамалудинов (48 кг), Ахмад Дадаев (55 кг), Джамалудин Кадилов (60 кг), Рахман Малахмедов (110 кг).

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top