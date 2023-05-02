В своих категориях первое место взяли следующие дагестанцы: Хайбула Джаватханов, Алибулат Магомедов и Магарам Мусаев. Серебро выиграли спортсмены Денис Панкевич, Абакар Дибиров и Виктор Кипаренко. Владельцами бронзовых медалей стали Исмаил Курбанов и Мухтар Кумаев (оба в метании копья).
Еще 8 медалей выиграли легкоатлеты из Дагестана на чемпионате России в Сочи
- Автор Дарья
- 02 мая, 2023. Вторник 00:42
Легкоатлеты из Дагестана с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли восемь медалей во 2 день всероссийских соревнований по длинным метаниям в Сочи.
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