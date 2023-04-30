В Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к 100-летию "Динамо"

В Республиканской ДЮСШ состоялся футбольный турнир, посвященный участникам и погибшим в СВО, который был приурочен к 100-летнему юбилею общества "Динамо".

В мероприятии поучаствовало 16 команд, представляющих силовые ведомства. В прошлом месяце в Дагестане провели футбольный турнир "Спорт против наркотиков", который аналогичным образом приурочили к 100-летию общества "Динамо". Приняли участие в соревнованиях в тот раз более 450 детей, выступивших в 5 возрастных категориях.