ЗАМАНА - «Легион» взял нового защитника

«Легион» взял нового защитника

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27 апреля, 2023. Четверг 15:51
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«Легион» взял нового защитника

Махачкалинский клуб «Легион» заключил контракт с 20-летним футболистом Маратом Рамазановым.

«Легион» взял нового защитника

Юноша является воспитанником дагестанского футбола, играл за команды региона, представлял Детско-юношескую спортивную школу Минобрнауки РД.

Футболист будет выступать за «Легион» в качестве защитника.

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