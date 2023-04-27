ЗАМАНА - «Легион» сыграет с лидером Второй лиги

«Легион» сыграет с лидером Второй лиги

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27 апреля, 2023. Четверг 15:27
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«Легион» сыграет с лидером Второй лиги

Махачкалинский клуб «Легион» сыграет в гостевом матче против новороссийской команды «Черноморца» в игре 26-го тура Второй лиги.

«Легион» сыграет с лидером Второй лиги

Матч состоится 29 апреля на стадионе «Центральный». Старт – в 17:00 ч.

Махачкалинцы находятся на 11-м месте в турнирной таблице и имеют на своем счету 21 набранное очко.

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