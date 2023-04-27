Матч состоится 29 апреля на стадионе «Центральный». Старт – в 17:00 ч.
Махачкалинцы находятся на 11-м месте в турнирной таблице и имеют на своем счету 21 набранное очко.
Махачкалинский клуб «Легион» сыграет в гостевом матче против новороссийской команды «Черноморца» в игре 26-го тура Второй лиги.
Матч состоится 29 апреля на стадионе «Центральный». Старт – в 17:00 ч.
Махачкалинцы находятся на 11-м месте в турнирной таблице и имеют на своем счету 21 набранное очко.
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