ЗАМАНА - Дагестанский футболист Тимур Сулейманов забил 10 гол в РПЛ

Дагестанский футболист Тимур Сулейманов забил 10 гол в РПЛ

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24 апреля, 2023. Понедельник 13:51
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Дагестанский футболист Тимур Сулейманов забил 10 гол в РПЛ

Футболист из Дагестана Тимур Сулейманов сделал 10 гол в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.

Дагестанский футболист Тимур Сулейманов забил 10 гол в РПЛ

ФК «Пари НН», за который играет дагестанец, принимал в Нижнем Новгороде самарские «Крылья Советов», ставший в финале победителем со счетом 2:1. 

Сулейманов сделал гол с пенальти на 36-й минуте матча.

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