Дагестанцы на турнире взяли 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
На соревнованиях почетные первые места выиграли следующие спортсмены: Саид Абдуллаев (68 кг), Рамазан Даидбеков (87 кг), Ханмагомед Рамазанов (74 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87+ кг), Нина Урганаева (73 кг).
Серебро получили: Хизри Адалов (63 кг), Магомед Абдусаламов (74 кг), Шамиль Исаков (80 кг), Абдула Муртазалиев (87 кг).
Бронзу взяли следующие дагестанцы: Абдулмажид Гасанов (58 кг), Гусейн Казимагомедов (58 кг), Шамиль Магомедов (68 кг), Магомед Салаватов (74 кг), Замир Шихамадов (87 кг).