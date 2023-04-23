За время игры за махачкалинскую команду Халимбеков провел 82 матча и забил 8 мячей. Недавно «Динамо» попрощалось с форвардом Чингизом Агабалаевым и полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым.
Клуб «Динамо» расстался с защитником Рустамом Халимбековым
- Автор Дарья
- 23 апреля, 2023. Воскресенье 03:04
Махачкалинский клуб «Динамо» и футболист Рустам Халимбеков по обоюдному согласию сторон расторгли договор, информирует telegram-канал клуба.
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