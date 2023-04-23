ЗАМАНА - Клуб «Динамо» расстался с защитником Рустамом Халимбековым

Клуб «Динамо» расстался с защитником Рустамом Халимбековым

Автор
23 апреля, 2023. Воскресенье 03:04
|||
Клуб «Динамо» расстался с защитником Рустамом Халимбековым

Махачкалинский клуб «Динамо» и футболист Рустам Халимбеков по обоюдному согласию сторон расторгли договор, информирует telegram-канал клуба. 

Клуб «Динамо» расстался с защитником Рустамом Халимбековым

За время игры за махачкалинскую команду Халимбеков провел 82 матча и забил 8 мячей.  Недавно «Динамо» попрощалось с форвардом Чингизом Агабалаевым и полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым. 

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top