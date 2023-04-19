ЗАМАНА - «Легион» сыграет с командой «Машук-КВМ» в матче Второй лиги

«Легион» сыграет с командой «Машук-КВМ» в матче Второй лиги

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19 апреля, 2023. Среда 16:43
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«Легион» сыграет с командой «Машук-КВМ» в матче Второй лиги

Махачкалинский клуб «Легион» проведет домашнюю игру против «Машука-КВМ» в матче 25-го тура Второй лиги.

«Легион» сыграет с командой «Машук-КВМ» в матче Второй лиги

Игра пройдет 22 апреля в Грозном на стадионе имени Билимханова. Старт в 15:30.

Махачкалинская команда с 418-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.

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