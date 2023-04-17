ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» и Чингиз Агабалаев расторгли договор

Махачкалинский клуб «Динамо» и Чингиз Агабалаев расторгли договор

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17 апреля, 2023. Понедельник 14:44
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Махачкалинский клуб «Динамо» и Чингиз Агабалаев расторгли договор

Футбольный клуб Махачкалы «Динамо» и форвард Чингиз Агабалаев расторгли договор по обоюдному согласию сторон.

Махачкалинский клуб «Динамо» и Чингиз Агабалаев расторгли договор

Договор между махачкалинским клубом и 26-летним футболистом работал с конца минувшего года.

За это время нападающий сыграл в 20 матчах за «Динамо» (10 из них – в первой лиге), сделал 3 гола.

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