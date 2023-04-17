Договор между махачкалинским клубом и 26-летним футболистом работал с конца минувшего года.
За это время нападающий сыграл в 20 матчах за «Динамо» (10 из них – в первой лиге), сделал 3 гола.
Футбольный клуб Махачкалы «Динамо» и форвард Чингиз Агабалаев расторгли договор по обоюдному согласию сторон.
Договор между махачкалинским клубом и 26-летним футболистом работал с конца минувшего года.
За это время нападающий сыграл в 20 матчах за «Динамо» (10 из них – в первой лиге), сделал 3 гола.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..