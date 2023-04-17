Дауд «Стхански» рассказал о скандальном уходе из Hardcore

«В моем последнем бою в прошлом апреле глава организации прямо на ринге озвучил, что у меня гонорар начинается от шести нулей. Но когда дело дошло до переговоров, их люди начали связываться с моими, чтобы обсудить новый контракт. И началось все с того, что мне до миллиона нужно было еще два-три боя сделать. Это был несерьезный разговор. Я не стал ничего отвечать, ничего говорить. И дальше через моего менеджера поступило предложение от RCC, и все», – цитирует Кельбиханова «Чемпионат».