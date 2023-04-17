Горан Алексич: «Меня больше удивила своя команда, чем “Родина”»

«В первом тайме, считаю, мы нормально сыграли. Потом сделали несколько замен – хотели добавить еще агрессии, но они не сработали. Тому же Зайнивову, нашему молодому игроку, было видно, не хватает воздуха, сложно приходилось. Поэтому пришлось сделать обратную замену. После первого гола пропустили и второй после ошибки – вратарь сыграл ненадежно. Это уже было под конец матча, нам было сложно что-то сделать: если при 1:0 еще была надежда, что сможем отыграться, то 2:0 практически не оставили нам шансов», ­– сказал он. – Два игрока не смогли сегодня принять участие в матче с вашей стороны – Алибеков и Юсупов. Насколько это повлияло на качество игры «Динамо»? – Это очень важные игроки. Алибеков – капитан, Юсупов – вице-капитан. У каждого из них важнейшие роли: у Алибекова – в обороне, у Юсупова – в средней линии. Но мы на это не сетуем, всегда настроены на положительный результат, какие бы потери ни были. И сегодня тоже мы выходили играть на максимуме и выигрывать. Так что на наших потерях я бы акцента делать не стал. – Удивила ли «Родина» после первого тайма? – Меня больше удивила своя команда, чем «Родина». Есть определенные вопросы, которые я замечаю как тренер, и их нужно решать.

«Динамо» после сыгранных 27 туров имеет на своем счету 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.