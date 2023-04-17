Соревнования проходили среди девушек до 17 лет.
Чиканова выиграла серебро в весовой категории до 53 кг (тренер девушки Касум Насрудинов).
Абакарова взяла бронзу в весе до 49 кг (ее тренер – Светлана Грачева).
Дагестанские спортсменки Екатерина Чиканова и Алжана Абакарова вошли в список призерок первенства России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили среди девушек до 17 лет.
Чиканова выиграла серебро в весовой категории до 53 кг (тренер девушки Касум Насрудинов).
Абакарова взяла бронзу в весе до 49 кг (ее тренер – Светлана Грачева).
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