Оба мяча в ворота махачкалинцев были сделаны во 2-м тайме.
На счету дагестанской команды 37 очков, игру следующего тура динамовцы проведут 22 апреля дома против клуба «Енисей».
Махачкалинская команда «Динамо» одержала неудачу в Москве в матче с «Родиной» со счетом 0:2 в рамках 27-го тура Первой лиги.
Оба мяча в ворота махачкалинцев были сделаны во 2-м тайме.
На счету дагестанской команды 37 очков, игру следующего тура динамовцы проведут 22 апреля дома против клуба «Енисей».
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