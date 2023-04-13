ЗАМАНА - Тренер из Дагестана помог китайским вольницам занять второе место на Чемпионате Азии

Тренер из Дагестана помог китайским вольницам занять второе место на Чемпионате Азии

Автор
13 апреля, 2023. Четверг 13:20
|||
Тренер из Дагестана помог китайским вольницам занять второе место на Чемпионате Азии

Китайская сборная по женской борьбе, возглавляемая известным тренером из Дагестана Маирбеком Юсуповым, выиграла 2-е место в общекомандном зачете на Чемпионате Азии в Казахстане.

Тренер из Дагестана помог китайским вольницам занять второе место на Чемпионате Азии

Китайские женщины-борцы победили на соревнованиях, взяв 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. 1 место заняли японки, 3 место выиграли индианки.

Стоит напомнить, что дагестанец Маирбек Юсупов возглавляет китайскую команду с 2022 года.

Прочитано 46 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top