К 100-летию «Динамо»: достижения дагестанских динамовцев

Дагестанскими динамовцами завоеваны 62 медали на первенствах и чемпионатах Европы, 48 медалей на первенствах и чемпионатах мира, 14 медалей на Олимпийских и Сурдлимпийских играх. Далеко за пределами нашей республики и страны известны имена динамовцев – победителей и призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр: Нурмагомеда Шанавазова, Гайдарбека Гайдарбекова, Сайпулы Абсаидова, Магомедгасана Абушева, Гаджимурада Магомедова, Сайгида Муртазалиева, Мурада Умаханова, Владимира Юмина, Бахтияра Ахмедова, Ширвани Мурадова, Мавлета Батырова, Эльмадина и Лукмана Жабраиловых, Марида Муталимова, Насрулы Насрулаева, Абдусалама Гадисова. Во второй половине 1960-х годов произошли значительные события в спортивной жизни республики, давшие мощный импульс дальнейшему развитию популярного в Дагестане футбола. В 1967 году махачкалинская команда «Динамо» стала победительницей зонального первенства, а затем выиграв при заполненных трибунах на домашней арене отборочные турниры, добилась права выступать в лиге классом выше чемпионата СССР. Вновь напомнило о себе махачкалинское «Динамо» в 1975 году, чье успешное выступление вызвало настоящий футбольный бум в республике. В тот год флагман дагестанского футбола выиграл зональное первенство чемпионата страны во Второй лиге и завоевал Кубок РСФСР. Все эти достижения стали возможными благодаря выдающимся футболистам и тренерам: Гаджи Гаджиеву, Александру Маркарову, Касиму Акчурину, Магомед-Хабибу Курбанову, Мантаю Мантаеву, Анатолию Подколодневу, Александру Решетняку и другим. Сегодня махачкалинское «Динамо» успешно выступает в Первой лиге российского футбола.