ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» поедет в гости к «Родине» в Москву

Махачкалинское «Динамо» поедет в гости к «Родине» в Москву

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12 апреля, 2023. Среда 13:12
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Махачкалинское «Динамо» поедет в гости к «Родине» в Москву

Махачкалинский клуб «Динамо» поедет в Москву на игру против «Родины» в рамках 27-го тура Первой лиги.

Махачкалинское «Динамо» поедет в гости к «Родине» в Москву

Матч пройдет 15 апреля на стадионе «ВТБ-Арена».

У махачкалинцев на счету 37 набранных очков, они находятся на 6 месте в турнирной таблице.

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