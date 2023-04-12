Его противником станет гражданин США Фил Хейза.
В арсенале у дагестанца 13 побед и одна неудача в ММА.
У Фила Хейза 12 побед и 4 поражения.
Дагестанский спортсмен Икрам Алискеров проведет дебютное сражение в UFC, которое состоится 6 мая в Лас-Вегасе.
Его противником станет гражданин США Фил Хейза.
В арсенале у дагестанца 13 побед и одна неудача в ММА.
У Фила Хейза 12 побед и 4 поражения.
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