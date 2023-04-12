ЗАМАНА - Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC

Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC

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12 апреля, 2023. Среда 08:10
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Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC

Дагестанский спортсмен Икрам Алискеров проведет дебютное сражение в UFC, которое состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC

Его противником станет гражданин США Фил Хейза.

В арсенале у дагестанца 13 побед и одна неудача в ММА.

У Фила Хейза 12 побед и 4 поражения.

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