ЗАМАНА - «Легион» победил в матче во Владикавказе

«Легион» победил в матче во Владикавказе

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10 апреля, 2023. Понедельник 13:18
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«Легион» победил в матче во Владикавказе

«Легион» в гостевой игре 23-го тура Второй лиги одержал победу над «Аланией-2» во Владикавказе.

«Легион» победил в матче во Владикавказе

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу махачкалинцев.

Голы в этой игре сделали футболисты Аким Абдоков и Гаджимурад Абдуллаев.

Махачкалинский клуб имеет на своем счету 17 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице.

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