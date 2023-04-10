Горан Алексич: «Физическая готовность и характер говорят о нашей силе»

«Когда побеждаешь практически на последних секундах добавленного времени, настроение, конечно, хорошее. Хочется поздравить с этой победой всех в клубе и болельщиков, которые сегодня пришли и поддерживали нас – ни один не ушел до конца матча», – отметил он. – Как оцените первый тайм, который получился неоднозначным? – Первая половина первого тайма получилась однозначной – «КАМАЗ выглядел получше. По первым 20-25 минутам матча это одна из команд, которая, может быть, больше всех смогла сделать на нашем поле в этом сезоне. Видно, что хорошая команда – без вопросов. Лига у нас в целом тяжелая. Все противники квалифицированные. – На второй тайм «Динамо» изменило тактическую схему. Можете объяснить, в чем состояла задумка? – Камазовцы так расставились, что мы не успевали, когда они переводили мяч на фланг. Надо было что-то делать. Мы перестроились. Думаю, в итоге добились, чего хотели. После удаления Гаглоева стало легче. «КАМАЗ» обосновался в обороне, пытался отбиться. Мы создали пару-тройку хороших моментов – у Ражаба Магомедова, Камиля Ибрагимова они были. Если основная схема не работает, нужно вносить коррективы, быть готовыми к этому всегда. Схема может иметь значение, но о нашей силе говорят физическая готовность и характер – то, что мы сегодня играли до конца. – Нардин Мулахусейнович сегодня вышел в стартовом составе. Как оцените его игру? – Скажу: нормально. Старался, как и все. Всегда можно лучше сыграть. Но есть положительные моменты: он неплохо передвигался, в определенных эпизодах сыграл достаточно хорошо. Самое важное – что он, кажется, уже понимает нашу философию, российскую первую лигу. Это уже шаг вперед. Он же относительно молодой форвард – 1998 года рождения, – есть время расти. – Впервые в стартовом составе вышел Рамазан Гаджимурадов. Довольны ли им? – Он уже вписывается в нашу команду. Понятно, что физически он еще не готов на сто процентов. Но он сегодня старался, работал. Что отличает нашу команду, он все, в принципе, делал. В любом случае его физическая форма будет улучшаться, и он еще покажет свою игру, все, на что способен.