Нижегородский «Пари НН», за который играет дагестанец, одержал неудачу в гостях ФК «Краснодару» – 1:3.
Единственный мяч за нижегородскую команду сделал Тимур Сулейманов. В общем в этом сезоне он сделал 9 голов.
Футболист из Дагестана Тимур Сулейманов отметился голом в игре 22-го тура Российской премьер-лиги.
Нижегородский «Пари НН», за который играет дагестанец, одержал неудачу в гостях ФК «Краснодару» – 1:3.
Единственный мяч за нижегородскую команду сделал Тимур Сулейманов. В общем в этом сезоне он сделал 9 голов.
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