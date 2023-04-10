ЗАМАНА - Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову

Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову

Автор
10 апреля, 2023. Понедельник 08:45
|||
Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову

Президент футбольного клуба «Легион» Шамиль Лахиялов прокомментировал возможность приобретения команды знаменитым спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову

«Если Хабиб решит купить “Легион Динамо”, то я просто его ему подарю. Хабиб активно участвует в жизнедеятельности и важных решениях команды. Но о том, чтобы приобрести – такого разговора не было. Сегодня идут разговоры о дальнейшей судьбе команды, и Хабиб активно принимает в них участие», – приводит слова президента «Легиона» сайт MMA.Metaratings.ru. 

Прочитано 42 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top