«Если Хабиб решит купить “Легион Динамо”, то я просто его ему подарю. Хабиб активно участвует в жизнедеятельности и важных решениях команды. Но о том, чтобы приобрести – такого разговора не было. Сегодня идут разговоры о дальнейшей судьбе команды, и Хабиб активно принимает в них участие», – приводит слова президента «Легиона» сайт MMA.Metaratings.ru.
Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову
- Автор Дарья
- 10 апреля, 2023. Понедельник 08:45
Президент футбольного клуба «Легион» Шамиль Лахиялов прокомментировал возможность приобретения команды знаменитым спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
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