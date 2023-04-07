ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов занял 9 место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»

Хабиб Нурмагомедов занял 9 место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»

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07 апреля, 2023. Пятница 01:10
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Хабиб Нурмагомедов занял 9 место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»

Хабиб Нурмагомедов занял 9-е место в номинации «100 лучших спортсменов в истории России». Голосование шло на популярном сайте спортивной направленности Sports.ru.

Хабиб Нурмагомедов занял 9 место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»

Дагестанец расположился на самом высоком месте среди представителей единоборств.

В топ-3 попали спортсмены Александр Овечкин, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.

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