Дагестанец расположился на самом высоком месте среди представителей единоборств.
В топ-3 попали спортсмены Александр Овечкин, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.
Хабиб Нурмагомедов занял 9 место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»
- Автор Дарья
- 07 апреля, 2023. Пятница 01:10
Хабиб Нурмагомедов занял 9-е место в номинации «100 лучших спортсменов в истории России». Голосование шло на популярном сайте спортивной направленности Sports.ru.
Дагестанец расположился на самом высоком месте среди представителей единоборств.
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