Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения

«Я не знаю, зачем мне вручили награду, потому что я просто бью людей. Здесь так много великих спортсменов... Я хочу сказать спасибо Абу-Даби. Тут, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC», — высказался дагестанец.