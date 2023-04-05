«Я не знаю, зачем мне вручили награду, потому что я просто бью людей. Здесь так много великих спортсменов... Я хочу сказать спасибо Абу-Даби. Тут, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC», — высказался дагестанец.
Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения
- Автор Дарья
- 05 апреля, 2023. Среда 15:48
Телеканал Sky News Arabia наградил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за жизненные достижения.
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