За весь матч футболистам команд так и не удалось сделать гол в ворота друг друга.
Стоит напомнить, что в игре первого круга в Калининграде «Динамо» и «Балтика» также свели игру к ничейному результату.
На «Анжи-Арене» в Каспийске состоялась игра 25-го тура Первой лиги российского футбола между махачкалинским клубом «Динамо» и калининградским клубом «Балтика».
За весь матч футболистам команд так и не удалось сделать гол в ворота друг друга.
Стоит напомнить, что в игре первого круга в Калининграде «Динамо» и «Балтика» также свели игру к ничейному результату.
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