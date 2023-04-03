ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» сыграло в домашнем матче с «Балтикой»

Махачкалинское «Динамо» сыграло в домашнем матче с «Балтикой»

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03 апреля, 2023. Понедельник 10:48
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Махачкалинское «Динамо» сыграло в домашнем матче с «Балтикой»

На «Анжи-Арене» в Каспийске состоялась игра 25-го тура Первой лиги российского футбола между махачкалинским клубом «Динамо» и калининградским клубом «Балтика».

Махачкалинское «Динамо» сыграло в домашнем матче с «Балтикой»

За весь матч футболистам команд так и не удалось сделать гол в ворота друг друга.

Стоит напомнить, что в игре первого круга в Калининграде «Динамо» и «Балтика» также свели игру к ничейному результату.

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