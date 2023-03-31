«Думаю, бой получился бы тяжёлым для всех. Так или иначе, он чемпион. Я должен выступить идеально. Примерно так, как сражался только что. Или так же, как с Тони Фергюсоном. В этих случаях я контролировал пространство, и каждый раз, когда они входили в моё пространство, я наносил урон.
Очевидно, было бы много борьбы. В первую очередь нужно будет развить выносливость, чтобы комфортно драться в этом бою. Думаю, я могу нокаутировать его. Я думаю, могу нокаутировать любого», – высказался американец.
Джастин Гэтжи: «Думаю, я могу нокаутировать Ислама Махачева»
- Автор Дарья
- 31 марта, 2023. Пятница 13:11
Популярный спортсмен из США, третий номер легкого дивизиона Джастин Гэтжи считает, что способен победить чемпиона из России Ислама Махачева.
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