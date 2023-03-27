Матч состоялся в Жигулевске, завершившись со счетом 2:0 в пользу «Акрона», который сделал гол в ворота махачкалинской команды по разу в каждом из таймов.
Дагестанцы, несмотря на неудачу, все еще находятся в середине турнирной таблицы чемпионата.
Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл тольяттинскому «Акрону» в выездной игре 24-го тура Первой лиги.
Матч состоялся в Жигулевске, завершившись со счетом 2:0 в пользу «Акрона», который сделал гол в ворота махачкалинской команды по разу в каждом из таймов.
Дагестанцы, несмотря на неудачу, все еще находятся в середине турнирной таблицы чемпионата.
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