Игра, которая состоится 26 марта, войдет в программу 24-го тура Первой лиги.
Старт матча – в 15:00 ч.
Махачкалинцы подходят к очередному туру чемпиона, находясь в турнирной таблице на 8-й строчке и набрав 33 очка.
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона».
Игра, которая состоится 26 марта, войдет в программу 24-го тура Первой лиги.
Старт матча – в 15:00 ч.
Махачкалинцы подходят к очередному туру чемпиона, находясь в турнирной таблице на 8-й строчке и набрав 33 очка.
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