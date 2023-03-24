ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона»

Махачкалинское «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона»

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24 марта, 2023. Пятница 08:32
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Махачкалинское «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона»

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона».

Махачкалинское «Динамо» сыграет в гостевом матче против тольяттинского «Акрона»

Игра, которая состоится 26 марта, войдет в программу 24-го тура Первой лиги.

Старт матча – в 15:00 ч.

Махачкалинцы подходят к очередному туру чемпиона, находясь в турнирной таблице на 8-й строчке и набрав 33 очка.

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