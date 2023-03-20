Как сообщают, это был гарантированный гонорар россиянина без бонусов за победу.
Его противник Бенсон Хендерсон заработал аналогичную сумму.
Это была первая защита титула дагестанцем, он одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
Усману Нурмагомедову заплатили 150 000 долларов за бой с Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292, информирует BJPenn.
Как сообщают, это был гарантированный гонорар россиянина без бонусов за победу.
Его противник Бенсон Хендерсон заработал аналогичную сумму.
Это была первая защита титула дагестанцем, он одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
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