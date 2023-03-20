ЗАМАНА - Усман Нурмагомедов за бой на Bellator 292 заработал более 100 тысяч долларов

Усман Нурмагомедов за бой на Bellator 292 заработал более 100 тысяч долларов

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20 марта, 2023. Понедельник 13:19
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Усман Нурмагомедов за бой на Bellator 292 заработал более 100 тысяч долларов

Усману Нурмагомедову заплатили 150 000 долларов за бой с Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292, информирует BJPenn.

Усман Нурмагомедов за бой на Bellator 292 заработал более 100 тысяч долларов

Как сообщают, это был гарантированный гонорар россиянина без бонусов за победу.

Его противник Бенсон Хендерсон заработал аналогичную сумму.

Это была первая защита титула дагестанцем, он одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

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