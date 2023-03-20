ЗАМАНА - Российский боец Маккашарип Зайнуков победил на турнире лиги UAE Warriors

Российский боец Маккашарип Зайнуков победил на турнире лиги UAE Warriors

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20 марта, 2023. Понедельник 11:14
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Российский боец Маккашарип Зайнуков победил на турнире лиги UAE Warriors

Россиянин Маккашарип Зайнуков стал победителем по единогласному решению судей в сражении с Алексом Да Силва Коэльо на турнире в Абу-Даби.

Российский боец Маккашарип Зайнуков победил на турнире лиги UAE Warriors

Зайнуков имеет в арсенале 13 побед и 4 неудачи.

Отныне у россиянина 3 победы в одной из сильнейших лиг ОАЭ.

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