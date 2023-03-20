ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» победило в матче с «Краснодаром-2»

Махачкалинское «Динамо» победило в матче с «Краснодаром-2»

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20 марта, 2023. Понедельник 01:26
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Махачкалинское «Динамо» победило в матче с «Краснодаром-2»

Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в матче с командой «Краснодар-2».

Махачкалинское «Динамо» победило в матче с «Краснодаром-2»

Игра состоялась на «Анжи Арене» и завершилась минимальной победой махачкалинцев – 1:0.  Единственный гол на 56-й минуте сделал Залимхан Юсупов.

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