Игра состоялась на «Анжи Арене» и завершилась минимальной победой махачкалинцев – 1:0. Единственный гол на 56-й минуте сделал Залимхан Юсупов.
Махачкалинское «Динамо» победило в матче с «Краснодаром-2»
- Автор Дарья
- 20 марта, 2023. Понедельник 01:26
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в матче с командой «Краснодар-2».
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