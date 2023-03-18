Главного героя вновь сыграет российский актер Тихон Жизневский. «Актеры снимались в большой и динамичной сцене в стенах закрытого следственного изолятора», — сообщили представители «Кинопоиска».
В Санкт-Петербурге стартовали съемки продолжения «Майора Грома» с названием «Игра»
- Автор Дарья
- 18 марта, 2023. Суббота 01:09
В Питере проходят съемки продолжения популярной ленты «Майор Гром», информирует пресс-служба стриминговой площадки «Кинопоиск».
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