Соревнования проходили в каспийском Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. В них участвовало до 450 ребят.

«Приветствую участников, гостей и организаторов турнира «Детская Лига «Локодзюдо» среди мальчиков и девочек. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта, который оказывает влияние на формирование подрастающего поколения. Спортсмены, занимаясь этим видом единоборств, закаляют характер, непременно становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в своих силах. Сегодня в республике дзюдо занимаются около 10 000 человек», — выступил на открытии мероприятия премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.