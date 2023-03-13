ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостевом матче «СКА-Хабаровск»

Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостевом матче «СКА-Хабаровск»

Автор
13 марта, 2023. Понедельник 09:28
|||
Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостевом матче «СКА-Хабаровск»

Махачкалинский клуб «Динамо» провел успешную игру против «СКА-Хабаровск».

Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостевом матче «СКА-Хабаровск»

Матч команд состоялся в Санкт-Петербурге, номинальными хозяевами стали хабаровские игроки. Единственный мяч на 18-й минуте отправил в ворота Раджаб Магомедов.  Махачкалинцы благодаря этому успеху поднялись на 9-е место в турнирном рейтинге.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top