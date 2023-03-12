На турнире лиги в Калифорнии боец победил американца Бенсона Хендерсона. Сражение завершилось в первом раунде, Нурмагомедов сделал удушающий приём.
Усман Нурмагомедов отстоял чемпионский пояс Bellator
- Автор Дарья
- 12 марта, 2023. Воскресенье 02:45
Дагестанец Усман Нурмагомедов с успехом провёл первую защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе.
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