Патриот Дагестана и России, он внес огромный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Написал более 100 научных работ, выпустил много книг для образовательных учреждений, в том числе и для школ.
Магомедшапи Исаев любил спорт и прививал это окружающим его людям. По инициативе спортивной школы и семьи Магомедшапи Алихановича в родном селе учёного каждый год проводят турнир по волейболу.
Сегодня соревнуются команды девушек из спортивных школ Левашинского района, а 18 марта пройдут соревнования среди юношей.
Старт турниру дала школа искусств села Мекеги зажигательной лезгинкой. Первое место выиграла команда Мекеги, второе место взяла первая команда села Кутиша.