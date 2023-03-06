ЗАМАНА - Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси

Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси

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06 марта, 2023. Понедельник 15:50
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Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси

Дагестанцы Муслим Гаджимагомедов и Джамбулат Бижамов победили в своих боях в рамках матчевой встречи сборных России и Беларуси по боксу в Самаре.

Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси

Бижамов в весе до 75 кг единогласным судейским решением одолел Александра Холаева. Гаджимагомедов победил в поединке с Владиславом Смягликовым. 

Российская сборная обошла команду Беларуси со счетом 10:2.

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