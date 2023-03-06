Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси

Автор Дарья |||

Дагестанцы Муслим Гаджимагомедов и Джамбулат Бижамов победили в своих боях в рамках матчевой встречи сборных России и Беларуси по боксу в Самаре.