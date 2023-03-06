Бижамов в весе до 75 кг единогласным судейским решением одолел Александра Холаева. Гаджимагомедов победил в поединке с Владиславом Смягликовым.
Российская сборная обошла команду Беларуси со счетом 10:2.
Дагестанцы Муслим Гаджимагомедов и Джамбулат Бижамов победили в своих боях в рамках матчевой встречи сборных России и Беларуси по боксу в Самаре.
Бижамов в весе до 75 кг единогласным судейским решением одолел Александра Холаева. Гаджимагомедов победил в поединке с Владиславом Смягликовым.
Российская сборная обошла команду Беларуси со счетом 10:2.
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