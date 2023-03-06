ЗАМАНА - Дагестанские борцы стали триумфаторами международного турнира в Болгарии

Дагестанские борцы стали триумфаторами международного турнира в Болгарии

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06 марта, 2023. Понедельник 13:51
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Дагестанские борцы стали триумфаторами международного турнира в Болгарии

Рамазан Рамазанов и Мурад Курамагомедов выиграли золото на 60-м по счету Международном турнире по вольной борьбе «Дан Колов» в Софии.

Дагестанские борцы стали триумфаторами международного турнира в Болгарии

Рамазанову вручили медаль высшей пробы в весовой категории до 70 кг. В турнире воспитанник школы борьбы Дагестана участвовал от Болгарии.

Курамагомедов оказался вне конкуренции в весе до 74 кг, его золотая медаль вошла в актив сборной Венгрии.

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