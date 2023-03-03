Учебно-тренировочный сбор дагестанской команды идет в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд. «Уже 5 дней мы готовимся в РЦСПК к чемпионату России. В сборе участвуют около 40 спортсменов, на чемпионат России отправятся 18 из них», — рассказал тренер. Подготовка к чемпионату России продлится для тайбоксеров региона до 12 марта. После еще нескольких дней отдыха они поедут в Магнитогорск, где и пройдет главный внутренний старт российских тайбоксеров.
Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России
- Автор Дарья
- 03 марта, 2023. Пятница 14:50
Дагестанская сборная по тайскому боксу готовится к чемпионату России, сообщает главный тренер команды Абдулнасыр Меджидов.
Последнее от Дарья
- В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»
- Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…»
- Более чем в 10 раз вырос объем производства форели в Дагестане за последние несколько лет
- Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий
- Министр природы Дагестана Ибрагим Ибрагимов покинул пост по собственному желанию