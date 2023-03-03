Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России

Учебно-тренировочный сбор дагестанской команды идет в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд. «Уже 5 дней мы готовимся в РЦСПК к чемпионату России. В сборе участвуют около 40 спортсменов, на чемпионат России отправятся 18 из них», — рассказал тренер. Подготовка к чемпионату России продлится для тайбоксеров региона до 12 марта. После еще нескольких дней отдыха они поедут в Магнитогорск, где и пройдет главный внутренний старт российских тайбоксеров.