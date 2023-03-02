Матч состоится на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.
Старт игры – в 16:00 ч.
Махачкалинская команда после 20-ти туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре 21-го тура Первой лиги.
Матч состоится на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.
Старт игры – в 16:00 ч.
Махачкалинская команда после 20-ти туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..