ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре Первой лиги

Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре Первой лиги

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02 марта, 2023. Четверг 15:10
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Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре Первой лиги

Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре 21-го тура Первой лиги.

Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре Первой лиги

Матч состоится на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.

Старт игры – в 16:00 ч.

Махачкалинская команда после 20-ти туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

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