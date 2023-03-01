Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе

«Фестиваль состоялся на естественных водопадах “Матлас”. В течение 3-х дней 65 спортсменов из разных субъектов России в составе 16 команд и в личном зачёте покоряли 40-метровые водопады. Впервые в турнире принимала участие команда из Нижнего Новгорода. Участвовали в мероприятии спортсмены общественных организаций туристской и альпинистской направленности, студенческих спасательных отрядов, поисково-спасательных служб и отрядов и туристских клубов. По правилам турнира победителей выявляли в двух категориях: командном и личном зачётах», – сообщила пресс-служба.