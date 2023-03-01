ЗАМАНА - Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе

Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе

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01 марта, 2023. Среда 14:47
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Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе

На замёрзших водопадах Хунзахского района состоялся Открытый фестиваль по ледолазанию «Матлас – 2023», посвящённый 100-летнему юбилею Расула Гамзатова, информирует пресс-служба муниципалитета.

Более 60 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале по ледолазанию в Хунзахском районе

«Фестиваль состоялся на естественных водопадах “Матлас”. В течение 3-х дней 65 спортсменов из разных субъектов России в составе 16 команд и в личном зачёте покоряли 40-метровые водопады. Впервые в турнире принимала участие команда из Нижнего Новгорода. Участвовали в мероприятии спортсмены общественных организаций туристской и альпинистской направленности, студенческих спасательных отрядов, поисково-спасательных служб и отрядов и туристских клубов. По правилам турнира победителей выявляли в двух категориях: командном и личном зачётах», – сообщила пресс-служба.

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