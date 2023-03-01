Участие в мероприятиях приняли 85 спортсменов из субъектов России. Также статус открытого позволил выступить на чемпионате атлетам из Казахстана. По итогам турнира в числе лучших оказался Рамазан Самедов, который выиграл серебро по дисциплине Workout Battle среди спортсменов до 16 лет.
Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту
- Автор Дарья
- 01 марта, 2023. Среда 11:12
Дагестанец Рамазан Самедов занял 2-е место на чемпионате РФ по воркауту, который состоялся в Томске, информирует пресс-служба Минспорта региона.
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