ЗАМАНА - Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту

Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту

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01 марта, 2023. Среда 11:12
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Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту

Дагестанец Рамазан Самедов занял 2-е место на чемпионате РФ по воркауту, который состоялся в Томске, информирует пресс-служба Минспорта региона. 

Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту

Участие в мероприятиях приняли 85 спортсменов из субъектов России. Также статус открытого позволил выступить на чемпионате атлетам из Казахстана. По итогам турнира в числе лучших оказался Рамазан Самедов, который выиграл серебро по дисциплине Workout Battle среди спортсменов до 16 лет.

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