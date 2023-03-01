Дагестанец Рамазан Самедов стал медалистом чемпионата России по воркауту

Дагестанец Рамазан Самедов занял 2-е место на чемпионате РФ по воркауту, который состоялся в Томске, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Участие в мероприятиях приняли 85 спортсменов из субъектов России. Также статус открытого позволил выступить на чемпионате атлетам из Казахстана. По итогам турнира в числе лучших оказался Рамазан Самедов, который выиграл серебро по дисциплине Workout Battle среди спортсменов до 16 лет.