Махачкалинцы одержали победу со счётом 3:1.
Голами в игре отметились футболисты Мишель Пухаев, а дубль на свой счет сделал Анар Панаев.
Махачкалинская команда «Легион» победила в матче против ставропольского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.
Махачкалинцы одержали победу со счётом 3:1.
Голами в игре отметились футболисты Мишель Пухаев, а дубль на свой счет сделал Анар Панаев.
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