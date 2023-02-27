ЗАМАНА - «Легион» победил ставропольское «Динамо» на сборе в Кисловодске

«Легион» победил ставропольское «Динамо» на сборе в Кисловодске

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27 февраля, 2023. Понедельник 14:51
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«Легион» победил ставропольское «Динамо» на сборе в Кисловодске

Махачкалинская команда «Легион» победила в матче против ставропольского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.

«Легион» победил ставропольское «Динамо» на сборе в Кисловодске

Махачкалинцы одержали победу со счётом 3:1.

Голами в игре отметились футболисты Мишель Пухаев, а дубль на свой счет сделал Анар Панаев.

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