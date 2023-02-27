ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским «Алаем»

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским «Алаем»

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27 февраля, 2023. Понедельник 12:46
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Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским «Алаем»

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским клубом «Алай» на зимнем учебно-тренировочном сборе, который проходит в Турции.

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским «Алаем»

Игроки так и не смогли поразить ворота друг друга, матч завершился со счетом 0:0.

Стоит заметить, что эта игра стала финальной для дагестанцев на сборе в Турции.

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