Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским «Алаем»

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с киргизским клубом «Алай» на зимнем учебно-тренировочном сборе, который проходит в Турции.

Игроки так и не смогли поразить ворота друг друга, матч завершился со счетом 0:0.

Стоит заметить, что эта игра стала финальной для дагестанцев на сборе в Турции.